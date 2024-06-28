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Нестеров Василий Ефремов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Нестеров Василий Ефремов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
64-б
Роль персоны
Жених
Дата события
28.04.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Исаково, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.04.1906
Возраст (лет)
32
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 23
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Нестеров Василий Ефремов, крестьянин (д. Исаково, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Степочкина Елена Никитина, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Брянсков Иван Михайлов, крестьянин (д. Аргуново, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кусков Козьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кусков Григорий Антонов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гагин Авраам Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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