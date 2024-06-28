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Кошелькова Марина Федорова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошелькова Марина Федорова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
62-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.01.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.01.1906
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 22
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Гагин Николай Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кошелькова Марина Федорова, крестьянская девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Кошельков Федор Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Азарушин Антон Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Строков Александр Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сигов Кирилл Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кондрашов Роман Тимофеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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