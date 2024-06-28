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Нестеров Василий Михайлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Нестеров Василий Михайлов
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
61-б
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
25.01.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
25.01.1906
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 22
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Гагин Филипп Михайлов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Нестерова Ольга Васильева, крестьянская девица (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Нестеров Василий Михайлов, крестьянин (д. Труфаново, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Титов Василий Абрамов, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Коновалов Стефан Игнатов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Новиков Никита Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гагин Петр Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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