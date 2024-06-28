Акимова Василиса Николаева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Акимова Василиса Николаева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 60-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 09.01.1906
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 09.01.1906
- Возраст (лет)
- 17
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 22
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Лавров Григорий Александров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акимова Василиса Николаева, крестьянская девица (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Акимов Николай Тимофеев, крестьянин (с. Кузьменки, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Гагин Никита Алексеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лавров Федор Сергеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Антонов Семен Григорьев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кусков Козьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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