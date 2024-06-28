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Егорушкин Родион Сергеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Егорушкин Родион Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
59-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.11.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
09.11.1905
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 21
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Строков Александр Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Минкина Пелагея Тимофеева, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Минкин Тимофей Елисеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Егорушкин Родион Сергеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Строков Онисим Онисимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гагин Петр Гаврилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Прохорятов Михаил Павлов, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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