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Куненков Владимир Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Куненков Владимир Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
56-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.10.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
19.10.1905
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 20
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Казаков Авраам Емельянов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Киреева Мария Софрониева, крестьянская девица (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Киреев Софроний Архипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №1 - Соборнов Петр Петров, учитель церковно-приходской школы (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Строков Александр Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Киреев Михаил Софрониев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Куненков Владимир Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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