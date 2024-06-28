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Прохорятов Федор Димитриев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Прохорятов Федор Димитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
53-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.02.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
14.02.1905
Священнослужители
приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 19
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Швырков Василий Прокопьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прохорядова Аделаида Димитриева, крестьянская девица (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Прохорядов Димитрий Георгиев, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №1 - Прохорятов Федор Димитриев, крестьянин (д. Рублино, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кусков Косьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузнецов Иван Петров, крестьянин (д. Сизеново, Скоморошинская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №2 - Родионов Максим Андреев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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