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Сетлолобова Ефросинья Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сетлолобова Ефросинья Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
950-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.10.1902
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Дата крещения
06.10.1902
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 293 жен
Урожд. - Сетлолобова Таисия Васильевна
Отец - Сетлолобов Василий Дмитриевич, крестьянин
Мать - Сетлолобова Ефросинья Васильевна
Воспр. - Анна Кодратьевна Созонтова, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Иванович Макаров, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно название деревни приписки родителей, только Ти… Тевризской волости.
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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