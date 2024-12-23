Сетлолобова Ефросинья Васильевна
Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
- ФИО
- Сетлолобова Ефросинья Васильевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 950-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 05.10.1902
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тобольская
- Уезд прихода
- Тарский
- Место прихода
- Кейзес
- Дата крещения
- 06.10.1902
- Священнослужители
- священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
- Архивный код
- ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 143
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 293 жен
Урожд. - Сетлолобова Таисия Васильевна
Отец - Сетлолобов Василий Дмитриевич, крестьянин
Мать - Сетлолобова Ефросинья Васильевна
Воспр. - Анна Кодратьевна Созонтова, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Иванович Макаров, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
- Комментарий наборщика
- Не видно название деревни приписки родителей, только Ти… Тевризской волости.
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- Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска
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