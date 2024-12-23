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Сергеенко Екатерина ?

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сергеенко Екатерина ?
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
636-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.12.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.12.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 56
Полная запись МК
Счёт родившихся: 310 муж
Урожд. - Сергеенко Александр Самуилович
Отец - Сергеенко Самуил Фёдорович, запасной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сергеенко Екатерина ? (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - … Васильев Сергеенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Ивановна Сергеенко, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не разобрать отчество матери, не записано имя восприемника.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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