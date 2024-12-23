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Коршунов Онисим Кузьмич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Коршунов Онисим Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
634-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.12.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
09.12.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 308 жен
Урожд. - Коршунова Анна Онисимовна
Отец - Коршунов Онисим Кузьмич, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Коршунова Евдокия Тарасьевна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Елисеевна Шлеменкова, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Степан Якимович Макаренок, запасной ефрейтор (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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