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Ульяна Кузминична Феодоренкова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ульяна Кузминична Феодоренкова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
633-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.12.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.12.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 307 жен
Урожд. - Анна Трифоновна
Отец - Трифон Филимонович, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Анастасия Артемоновна (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Онисим Фёдорович Матюхов (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ульяна Кузминична Феодоренкова, крестьянская жена (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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