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Параскева Сергеевна Храмова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Параскева Сергеевна Храмова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
631-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.12.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.12.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 305 муж
Урожд. - Ерощенко Савва Артемонович
Отец - Ерощенко Артемон Данилович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ерощенко Параскева Семёновна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Никифорович Ерощенко, запасной рядовой (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Сергеевна Храмова, солдатская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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