Ганик Иосиф Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаник Иосиф Евстафьевич

Ганик Иосиф Евстафьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ганик Иосиф Евстафьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
630-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.12.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 304 жен
Урожд. - Ганик Варвара Иосифовна
Отец - Ганик Иосиф Евстафьевич, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ганик Стефанида Филипповна (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Сидоровна Ананьева, крестьянская жена (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Карп Ефимович, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.