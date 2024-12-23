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Устинья Фёдоровна Иутина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Устинья Фёдоровна Иутина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
629-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.12.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 55
Полная запись МК
Счёт родившихся: 303 жен
Урожд. - Иутина Варвара Никоновна
Отец - Иутин Никон Максимович, запасной бомбардир (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Иутина Марфа Григорьевна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Устинья Фёдоровна Иутина, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Максимович Иутин, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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