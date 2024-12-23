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Бабинцев Иван Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Бабинцев Иван Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
627-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 301 муж
Урожд. - Бабинцев Николай Иванович
Отец - Бабинцев Иван Михайлович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Бабинцева Анна Филипповна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Ермилович Перменев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Васильевна Бабинцева, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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