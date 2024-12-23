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Елена Ивановна Мулина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Елена Ивановна Мулина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
626-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
27.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 300 муж
Урожд. - Чурин Яков Каллистратович
Отец - Чурин Каллистрат Иосифович, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чурина Анна Тимофеевна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Афанасий Григорьевич Мулин, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елена Ивановна Мулина, крестьянская жена (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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