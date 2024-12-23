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Порфирий Емельянович Баранкевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Порфирий Емельянович Баранкевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
625-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 299 жен
Урожд. - Орлова Варвара Иосифовна
Отец - Орлов Иосиф Георгиевич, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Орлова Ефимия Георгиевна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Порфирий Емельянович Баранкевич, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Фоминична Василькова, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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