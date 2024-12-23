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Аггей Георгиевич Козлов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Аггей Георгиевич Козлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
624-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 54
Полная запись МК
Счёт родившихся: 298 жен
Урожд. - Шкаброва Варвара Павловна
Отец - Шкабров Павел Тимофеевич, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шкаброва Матрона Арсеньевна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Аггей Георгиевич Козлов, запасной рядовой (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Синклитикия Фоминична Шкаброва, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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