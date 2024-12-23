Криворотов Александр Савелиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриворотов Александр Савелиевич

Криворотов Александр Савелиевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Криворотов Александр Савелиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
623-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 53
Полная запись МК
Счёт родившихся: 297 муж
Урожд. - Криворотов Александр Савелиевич
Отец - Криворотов Савелий Васильевич, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Криворотова (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Зиновия Григорьевна Белых, крестьянская жена (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Адамович Политыка, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не написано имя и отчество матери.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.