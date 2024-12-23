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Ерофей Алексеевич Жарков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ерофей Алексеевич Жарков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
622-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 53
Полная запись МК
Счёт родившихся: 296 жен
Урожд. - Чёркина Екатерина Васильевна
Отец - Чёркин Василий Митрофанович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чёркина Параскева Давидовна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дарья Ефимовна Перевертова, крестьянская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ерофей Алексеевич Жарков, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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