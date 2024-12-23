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Охапкин Прохор Лукьянович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Охапкин Прохор Лукьянович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
621-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 53
Полная запись МК
Счёт родившихся: 295 муж
Урожд. - Охапкин Александр Прохорович
Отец - Охапкин Прохор Лукьянович, запасной рядовой (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Охапкина Евдокия Антоновна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Александровна Охапкина, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Константин Кузьмич Казаков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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