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Пальчик Наталья Семёновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пальчик Наталья Семёновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
619-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 53
Полная запись МК
Счёт родившихся: 293 муж
Урожд. - Пальчик Александр Константинович
Отец - Пальчик Константин Павлович, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пальчик Наталья Семёновна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Яковлевич Свириденко, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дарья Павловна Пальчик, крестьянская дочь девица (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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