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Матрона Афанасьевна Мулина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Матрона Афанасьевна Мулина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
618-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 53
Полная запись МК
Счёт родившихся: 292 жен
Урожд. - Нелюбина Екатерина Ерофеевна
Отец - Нелюбин Ерофей Фёдорович, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Нелюбина Параскева Матвеевна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Каллистрат Иосифович Чурин, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Афанасьевна Мулина, крестьянская дочь девица (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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