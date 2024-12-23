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Акулина Фёдоровна Бакина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Акулина Фёдоровна Бакина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
617-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 291 муж
Урожд. - Кислицин Григорий Романович
Отец - Кислицин Роман Васильевич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кислицина Ксения Георгиевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Акулина Фёдоровна Бакина, солдатская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Николай Яковлевич Зонов, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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