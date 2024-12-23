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Петрук Григорий Моисеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Петрук Григорий Моисеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
616-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бочкарево, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.
Дата крещения
21.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 290 муж
Урожд. - Петрук Григорий Моисеевич
Отец - Петрук Моисей Пантелеймонович, крестьянин из ссыльных (д. Бочкарево, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Мать - Петрук Мелания Васильевна (д. Бочкарево, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Воспр. - Денис Феопемтович Босенко, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Ивановна Моисеенко, крестьянская жена (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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