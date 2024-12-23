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Середа Марфа Герасимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Середа Марфа Герасимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
615-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 289 жен
Урожд. - Середа Екатерина Филипповна
Отец - Середа Филипп Иванович, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Середа Марфа Герасимовна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Антон Титович Царев, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ирина Феодосьевна Шестакова, крестьянская жена (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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