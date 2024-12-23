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Солонгин Роман Демидович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Солонгин Роман Демидович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
614-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 52
Полная запись МК
Счёт родившихся: 288 жен
Урожд. - Солонгина Екатерина Романовна
Отец - Солонгин Роман Демидович, запасной рядовой (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Солонгина Фёкла Фёдоровна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - … Николаевна Солонгина, крестьянская дочь девица (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не написано имя восприемницы.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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