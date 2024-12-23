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Ксения Евдокимовна Соловьева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ксения Евдокимовна Соловьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
610-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 284 муж
Урожд. - Богданов Иван Ефимович
Отец - Богданов Ефим Степанович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Богданова Татьяна Семёновна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Евдокимовна Соловьева, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Павел Митрофанович Пискулин, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Имя отца неточно, очень плохо видно.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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