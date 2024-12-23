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Дресвянников Михаил Романович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дресвянников Михаил Романович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
609-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 283 муж
Урожд. - Дресвянников Михаил Романович
Отец - Дресвянников Роман Андреевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Дресвянникова Соломония Семёновна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Варвара Сергеевна Ильякова, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефим Савельевич Бизин, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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