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Соловьева Ульяна Макариевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Соловьева Ульяна Макариевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
607-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 281 жен
Урожд. - Соловьева Ульяна Макариевна
Отец - Соловьев Макарий Иосифович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Соловьева Матрона Федотовна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Фёдоровна Фотина, крестьянская дочь девица (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Лаврентий Иванович Зуевский, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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