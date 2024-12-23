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Поддубков Фома Митрофанович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Поддубков Фома Митрофанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
605-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 51
Полная запись МК
Счёт родившихся: 279 жен
Урожд. - Поддубкова Стефанида Фоминична
Отец - Поддубков Фома Митрофанович, запасной рядовой (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Поддубкова Анастасия Ивановна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ирина Сергеевна Пестова, крестьянская жена (д. Львовка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пётр Пантелеймонович Мотовилов, запасной рядовой (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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