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Шубина Марфа Елисеевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шубина Марфа Елисеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
601-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 275 жен
Урожд. - Шубина Марфа Елисеевна
Отец - Шубин Елисей Флорович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шубина Дарья Степановна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Алексеевна Шубина, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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