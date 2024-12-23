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Корсак Павел Саввич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Корсак Павел Саввич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
600-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 274 муж
Урожд. - Корсак Павел Саввич
Отец - Корсак Савва Васильевич, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Корсак Татьяна Давидовна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Тарасьевич Стальмах, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мелания Васильевна Стальмах, крестьянская жена (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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