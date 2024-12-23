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Мотовилова Мария Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мотовилова Мария Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
599-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.11.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 273 жен
Урожд. - Мотовилова Клавдия Тимофеевна
Отец - Мотовилов Тимофей Яковлевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Мотовилова Мария Павловна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Игнатьевна Соломина, крестьянская жена (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Дата рождения 1 или 4 не разобрать из-за надписи сверху о выданном свидетельстве.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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