Татьяна Григорьевна Куравлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Григорьевна Куравлева

Татьяна Григорьевна Куравлева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Татьяна Григорьевна Куравлева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
598-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.11.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 272 муж
Урожд. - Ильин Александр Иванович
Отец - Ильин Иван Варлаамович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ильина Ксения Васильевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Григорьевна Куравлева, крестьянская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яков Антонович Соковин, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.