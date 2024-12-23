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Анастасия Наумовна Есепенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анастасия Наумовна Есепенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
594-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 268 муж
Урожд. - Василевский Дмитрий Лаврентиевич
Отец - Василевский Лаврентий Семёнович, запасной рядовой (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Василевская Пелагея Наумовна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Наумовна Есепенко, крестьянская жена (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мина Петрович Сорокин, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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