Василевский Лаврентий Семёнович
Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
- ФИО
- Василевский Лаврентий Семёнович
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 594-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 27.10.1901
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тобольская
- Уезд прихода
- Тарский
- Место прихода
- Кейзес
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Нас. пункт приписки
- д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
- Дата крещения
- 28.10.1901
- Священнослужители
- священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
- Архивный код
- ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 49
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 268 муж
Урожд. - Василевский Дмитрий Лаврентиевич
Отец - Василевский Лаврентий Семёнович, запасной рядовой (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Василевская Пелагея Наумовна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Наумовна Есепенко, крестьянская жена (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мина Петрович Сорокин, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1881 ст.
1946
27.10.1901 ст.
27.10.1901 ст.
Около 1873 ст.
1936