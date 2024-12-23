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Василевский Дмитрий Лаврентиевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Василевский Дмитрий Лаврентиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
594-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 268 муж
Урожд. - Василевский Дмитрий Лаврентиевич
Отец - Василевский Лаврентий Семёнович, запасной рядовой (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Василевская Пелагея Наумовна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Наумовна Есепенко, крестьянская жена (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мина Петрович Сорокин, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1881 ст.
1946
Гайки, Черствятская волость, Лепельский уезд
27.10.1901 ст.
27.10.1901 ст.
Благовещенка, Тарский округ, Сибирский край
Около 1873 ст.
1936

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