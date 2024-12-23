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Фёдор Емельянович Васильков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Фёдор Емельянович Васильков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
593-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 267 жен
Урожд. - Морозова Параскева Иосифовна
Отец - Морозов Иосиф Иларионович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Морозова Параскева Николаевна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Алексеевна Дурнина, солдатская дочь девица (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Емельянович Васильков, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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