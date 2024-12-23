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Параскева Памфиловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Параскева Памфиловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
591-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 265 жен
Урожд. - Болдышева Параскева Степановна
Отец - Болдышев Степан Алексеевич, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Болдышева Дарья Степановна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Николай Фёдорович Иванов, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Памфиловна, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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