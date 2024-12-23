Афанасия Григорьевна Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасия Григорьевна Титова

Афанасия Григорьевна Титова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Афанасия Григорьевна Титова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
590-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 264 муж
Урожд. - Белов Дмитрий Степанович
Отец - Белов Степан Иванович, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Белова Параскева Евсевиевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Афанасия Григорьевна Титова, крестьянская жена (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Павлович Конев, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.