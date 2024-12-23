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Серюков Андрей Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Серюков Андрей Алексеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
588-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
27.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 262 муж
Урожд. - Серюков Андрей Алексеевич
Отец - Серюков Алексей Дмитриевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Серюкова Дарья Тимофеевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евграф Васильевич Бурчанинов, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Васильевна Перевертова, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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