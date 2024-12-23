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Тарасевич Яким Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Тарасевич Яким Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
585-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 259 муж
Урожд. - Тарасевич Андрей Якимович
Отец - Тарасевич Яким Григорьевич, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Тарасевич Агафья Филипповна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Сармеевна? Криворотова, крестьянская жена (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Тарасий Ильич Барауля, запасной ефрейтор (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не разобрать отчество восприемницы.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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