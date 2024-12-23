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Владимир Матвеевич Арбузов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Владимир Матвеевич Арбузов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
584-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
священник местной церкви
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 258 жен
Урожд. - Полынская Анна Антоновна
Отец - Полынский Антон Фёдорович, мещанин (г. Омск, Омский у., Акмолинская обл. губ.)
Мать - Полынская Татьяна Устиновна (г. Омск, Омский у., Акмолинская обл. губ.)
Воспр. - Александра Александровна Казанская, учительница местной церковноприходской школы девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Владимир Матвеевич Арбузов, священник местной церкви (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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