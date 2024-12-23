Полынская Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолынская Анна Антоновна

Полынская Анна Антоновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Полынская Анна Антоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
584-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
г. Омск, Омский у., Акмолинская обл. губ.
Дата крещения
23.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 258 жен
Урожд. - Полынская Анна Антоновна
Отец - Полынский Антон Фёдорович, мещанин (г. Омск, Омский у., Акмолинская обл. губ.)
Мать - Полынская Татьяна Устиновна (г. Омск, Омский у., Акмолинская обл. губ.)
Воспр. - Александра Александровна Казанская, учительница местной церковноприходской школы девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Владимир Матвеевич Арбузов, священник местной церкви (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.