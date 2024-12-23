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София Михайловна Вощенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
София Михайловна Вощенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
583-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Ново-Успенская, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 257 муж
Урожд. - Чернявский Иван Игнатиевич
Отец - Чернявский Игнатий Прокопьевич, крестьянин (д. Ново-Успенская, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чернявская Мария Георгиевна (д. Ново-Успенская, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Данил Игнатьевич Стефаненко, крестьянин (д. Ново-Успенская, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - София Михайловна Вощенко, крестьянская жена (д. Ново-Успенская, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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