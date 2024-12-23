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Чалый Лука Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Чалый Лука Дмитриевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
582-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 256 муж
Урожд. - Чалый Лука Дмитриевич
Отец - Чалый Дмитрий Иванович, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чалый Акулина Георгиевна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Акулина Титовна Зорина, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Константин Павлович Пальчик, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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