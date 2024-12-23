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Марина Власьевна Василёва

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Марина Власьевна Василёва
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
581-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 255 муж
Урожд. - Василёв Иларион Савелиевич
Отец - Василёв Савелий Тихонович, рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Василёв Дарья Мокиевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марина Власьевна Василёва, солдатская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матвей Михайлович Ильюшенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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