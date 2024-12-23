Глеб Иванович Глебенко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлеб Иванович Глебенко

Глеб Иванович Глебенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Глеб Иванович Глебенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
580-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 254 муж
Урожд. - Глебенко Иван Николаевич
Отец - Глебенко Николай Иванович, запасной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Глебенко Пелагея Георгиевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Глеб Иванович Глебенко, крестьянский сын (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марфа Ивановна Васильева, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.