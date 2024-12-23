Василий Пахомиевич Форленков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Пахомиевич Форленков

Василий Пахомиевич Форленков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Василий Пахомиевич Форленков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
579-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 253 жен
Урожд. - Саева Анастасия Потаповна
Отец - Саев Потапий Степанович, крестьянин (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Саева Наталья Яковлевна (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Пахомиевич Форленков, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ульяна Яковлевна Шишкина, солдатская жена (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.